„Alexa, wie viel Insulin soll ich spritzen?“

Den Studienergebnissen nach scheint die sprachgesteuerte Unterstützung für Typ-2-Diabetiker vorteilhaft zu sein. Die von der künstlichen Intelligenz unterstützten Probanden waren im Median bereits nach 15 Tagen auf die für sie optimale Insulin-Dosierung eingestellt. Dieses Ziel konnte der Großteil der Studienteilnehmer in der Vergleichsgruppe während des achtwöchigen Studienzeitraums nicht erreichen. Im Schnitt wurden in der Interventionsgruppe 7,3 und in der Vergleichsgruppe 1,6 Dosisanpassungen pro Teilnehmer vorgenommen. Die Adhärenz zur Insulin-Therapie war mit durchschnittlich 83 % in der Interventionsgruppe wesentlich höher als in der Vergleichsgruppe (50 %). Nüchternblutglucose-Werte unter 130mg/dl wiesen nach acht Wochen 81 % der Probanden auf, die durch die KI unterstützt wurden, und 25 % der Probanden ohne diese Hilfe. Zusätzlich wurden die Teilnehmer zu Beginn und nach Studienende befragt, wie sie emotionalen Stress im Zusammenhang mit ihrer Diabetes-Erkrankung wahrnehmen. Für die Probanden in der Interventionsgruppe war der emotionale Stress zum Studienende tendenziell geringer, in der Vergleichsgruppe nahm er eher zu.