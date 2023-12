KI im Gesundheitswesen: Science Fiction oder Realität?

Ob Algorithmus oder KI, lässt man die technischen Details der softwareseitigen Umsetzung einmal außen vor, so ist klar, dass es für KI in der Apotheke genügend Anwendungsfälle gibt. Neben den erwähnten Beispielen der Lagersteuerung und der Preisbildung drängt sich für Apotheken vor allem noch die Vermeidung von Retaxationen als sinnvoller Einsatz von KI auf. Wenn sie nämlich auf Machine Learning basiert und weiß, welche Rezepte von den Krankenkassen in der Vergangenheit zurückgewiesen wurden, kann sie darauf trainiert werden, solche Rezepte in Zukunft noch am HV dem Personal zu melden. Die Herausforderung hierbei ist die Rückwärtsbetrachtung, sobald sich Regeln für die Nichterstattung ändern. Ein solches System müsste daher stets auch in Echtzeit mit den Informationen von Seiten der Krankenkassen versorgt werden.

KI-Tool als Assistent für Erreichbarkeit der Hotlines

IXOS.Assistent heißt ein weiteres, brandneues KI-Tool von Pharmatechnik, das auf der Technologie der Entwickler von ChatGPT, OpenAI, basiert. Dieser Assistent ist als Lösung für ein weiteres Problem konstruiert, mit dem viele Apotheken täglich kämpfen: die Erreichbarkeit der Hotlines bei ihrem Softwareanbieter. Der Assistent für IXOS wurde auf mehreren Sprachen mit Support-Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen trainiert und kann so schnelle Abhilfe schaffen, bevor sich die Anwender an eine Hotline wenden müssen. Da die KI individuell auf die Anfrage der Anwender eingehen kann, ist das meist der schnellere Weg zur Abhilfe. Wer allerdings auch mit Prompts nicht weiterkommt, kann sich natürlich weiterhin an einen menschlichen Ansprechpartner wenden.