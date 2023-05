Ein spannendes Forschungskonzept sind Glucose-sensitive Insulin-Abgabesysteme, die auf die physiologische Dynamik des Blutzucker-Spiegels reagieren und angepasste Insulin-Dosierungen abgeben. Angesichts der noch zu bewältigenden Herausforderungen bezüglich Biokompatibilität, Sicherheit und Dosiergenauigkeit stellt solch ein „smartes“ Insulin Zukunftsmusik dar [14, 15]. Doch aus präklinischen Untersuchungen gibt es bereits Ergebnisse. So veröffentlichten beispielsweise im März 2023 chinesische Wissenschaftler eine Arbeit, in der sie Lipid-Nanopartikel als Insulin-Träger in einem Typ-1-Diabetes-Mausmodell einsetzten [16]. Dabei bildeten die Lipid-Nanopartikel auf Phenylboronsäure-Basis mit Insulin einen Insulin-Komplex, aus dem in einer Glucose-Lösung konzentrationsabhängig Insulin freigesetzt wird. Bei den Mäusen führte die Applikation dieses Glucose-responsiven Insulins zu einer Blutzucker-induzierten Insulin-Freisetzung und im Vergleich zu nativem Insulin zu einer besseren Blutzucker-Kontrolle. |

