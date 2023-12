Worauf zu achten ist, wenn künstliche Intelligenz in Apotheken genutzt wird

Sollten Apotheken also ganz auf den Nutzen von generativer KI verzichten, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten? Natürlich nicht. Wie immer kommt es darauf an, was im Prompt steht. So könnte man folgende Prompts bedenkenlos absetzen und die Ergebnisse verwenden:

„Ich bin Apotheker. Schreibe mir einen Post für LinkedIn mit maximal drei Absätzen, in denen erklärt wird, warum die Medikationsanalyse in der Apotheke wichtig ist für Patienten.“

„Ich bin Apotheker und schreibe einen Newsletter für meine Kunden, überwiegend ältere Menschen, darunter auch viele mit Migrationshintergrund. Thema des aktuellen Newsletters ist Arzneimitteltherapiesicherheit. Bitte formuliere mir in leicht verständlicher Sprache, was meine Apothekenkunden zum Thema Wechselwirkungen beachten sollen und wie ich sie in meiner Apotheke dazu unterstütze.“

„Nimm die Rolle eines Kunden ein, der sich in meiner Apotheke darüber beschwert, dass sein Arzneimittel starke Nebenwirkungen hat!“

„Für meine Kunden möchte ich eine Weihnachts-E-Mail schreiben. Generiere ein besinnliches Gedicht, das gegen Ende Zuversicht fürs neue Jahr ausstrahlt.“