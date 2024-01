Erstattet die gesetzliche Krankenversicherung bald Vareniclin und Nikotin?

Vareniclin ist in Deutschland laut Lauer-Taxe in dem Handelspräparat Champix® enthalten und war in den vergangenen Jahren aufgrund der Nitrosamin-Krise von Lieferengpässen betroffen.

Vareniclin bindet wie Nikotin an neuronale α4β2-nikotinerge Acetylcholinrezeptoren – allerdings als partieller Agonist. Das heißt, Vareniclin wirkt einerseits schwächer als Nikotin agonistisch, in Gegenwart von Nikotin aber auch antagonistisch. So kann Vareniclin verhindern, dass der weitere Nikotin-Konsum zu einer Aktivierung des Dopaminsystems führt. Das Belohnungsgefühl einer Zigarette bleibt in der Folge aus, bei Verzicht auf Zigaretten wird ein Entzugsgefühl dennoch gelindert [5].