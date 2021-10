WHO setzt Bupropion und Vareniclin auf die Liste unverzichtbarer Arzneimittel

Mit Bupropion (Zyban) und Vareniclin (Champix) finden sich jetzt erstmals zwei Wirkstoffe auf der WHO-Liste der unverzichtbaren Arzneimittel, die bei Nikotinabhängigkeit zum Einsatz kommen. Bisher waren nur Nikotin-Ersatzpräparate aufgeführt. Die WHO veröffentlichte die neue Liste am Freitag. Währenddessen werden seit Montag in Deutschland alle Chargen und Packungsgrößen von Champix zurückgerufen. Grund ist eine Nitrosamin-Verunreinigung.