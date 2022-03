Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bald auf Kassenkosten?

An der Erstattung von Arzneimitteln zur Tabakentwöhnung will der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) jetzt schrauben: „Versicherte mit einer starken Tabakabhängigkeit, die an einem Entwöhnungsprogramm teilnehmen, sollen zukünftig auch Anspruch auf unterstützende Arzneimittel haben“, teilte der G-BA am 18. März 2022 mit. Man habe die Beratungen dazu aufgenommen und will nun eruieren,

welche Arzneimittel unter welchen Voraussetzungen verordnet werden können und

welche Anforderungen Entwöhnungsprogramme erfüllen müssen.

Demzufolge kommt in den Genuss erstatteter Tabakersatz-Arzneimittel also auch künftig nur, wer gleichzeitig an einem Entwöhnungsprogramm teilnimmt.