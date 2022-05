Wie gut hilft Cytisin zur Rauchentwöhnung?

Cytisin ähnelt von der Struktur dem Nikotin und wirkt als teilweiser (partieller) Agonist am Nikotinrezeptor. „Die Wirkung von Cytisin ist der von Nikotin vergleichbar, aber generell schwächer“, heißt es in der Fachinformation zu Asmoken. Allerdings bindet Cytisin stärker an den Rezeptor, verdrängt so Nikotin und erhöht die Dopaminspiegel im Gehirn „mäßiggradig“, was die Symptome des Nikotinentzugs zentral lindert.

In der Peripherie stimuliert Cytisin die Atmung und sorgt für die Ausschüttung von Noradrenalin und Adrenalin (Katecholamine), der Blutdruck erhöht sich, was ebenfalls die Entzugssymptome abschwächt.