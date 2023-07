Ende Juni beschlossen die Gesellschafter der Gematik den sofortigen bundesweiten Rollout des E-Rezepts. Ab dem 1. Januar 2024 soll es verpflichtend sein. Seit Anfang des Monats kann das E-Rezept auch über die elektronische Gesundheitskarte abgerufen werden, wenn denn die technischen Voraussetzungen stimmen. In einer DAZ-Umfrage gaben bis zum 10. Juli etwa ein Fünftel der Apotheken an, dass es den Versuch gegeben hat, ein E-Rezept einzulösen – aber nur bei der Hälfte klappte das auch. Hinzu kommt: Bereits am ersten Wochenende im Juli brach die gesamte Telematikinfrastruktur zusammen.

Kein Wunder, dass es auch Kritik am Beschluss der Gematik-Gesellschafter gibt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hatte dagegen gestimmt und auch im Anschluss wiederholt ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Sie warnte davor, das E-Rezept „auf Biegen und Brechen“ zum Jahreswechsel flächendeckend und verpflichtend einführen zu wollen. Vor allem aber hatte die KBV auch die Strafen für die Ärzte im Blick, sollten diese nicht für das E-Rezept bereit sein. „Das Prinzip der sanktionsbewährten Brechstange hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird es auch jetzt nicht“, erklärte der Vorstandsvorsitzende Andreas Gassen dazu.

Ganz offensichtlich sind die Bedenken noch immer nicht ausgeräumt. Nun spricht sich auch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KZV S-H) in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung gegen den „vorschnellen bundesweiten Rollout“ aus. „Zuvor müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen sein, und die Anwendung muss störungsfrei funktionieren“, fordert Peter Oleownik, erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KZV S-H. „Auch die Einlösung in der Apotheke muss für Patientinnen und Patienten problemlos möglich sein.“