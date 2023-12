Was von der Pandemie bleibt

Neben den Beschränkungen werden die pandemiebedingten Sonderrechte wieder schrittweise zurückgenommen: Seit Anfang März übernimmt der Bund keine Kosten mehr für Corona-Testungen. Eine telefonische Krankschreibung ist offiziell seit dem 1. April nicht mehr möglich. Kinderkrankengeld wird seit dem 8. April nicht mehr gezahlt, wenn ein nicht erkranktes Kind in häuslicher Quarantäne betreut wird. Auch für die Apotheken laufen am Karfreitag wichtige Sonderregelungen aus, vor allem die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung. Durch die positiven ­Erfahrungen in der Pandemie wird die zunächst befristet vorgesehene Möglichkeit für Apotheken, gegen COVID-19 zu impfen, nach dem 7. April dauerhaft implementiert.

Wegen des Krieges in der Ukraine ist auch der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit mehrfach verlängert worden. Am 1. Juli fällt diese Sonderregelung weg. Die WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand bereits am 5. Mai offiziell für beendet erklärt. Zum 31. Dezember wird auch die Ausstellung digitaler Impf- und Genesenenzertifikate über „mein-apothekenportal.de“ eingestellt, ebenso wie die CovPass-App.