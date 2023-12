Lauterbach warnt vor neuer Infektionswelle

Eine neue Corona-Welle bricht derzeit über Deutschland herein, warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an diesem Montag während einer Expertenrunde zum Thema Long COVID. Die von Lauterbach vorgestellten Zahlen legen nahe, dass sich in Deutschland aktuell etwa 1.700 von 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen mit dem Corona-Virus infizieren. Diese Werte scheinen auch durch das Abwassermonitoring bestätigt zu werden. Damit lägen die Infektionszahlen in etwa so hoch wie im März 2022, als die gemessenen Inzidenzzahlen ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hatten.