Die telefonische Krankschreibung ist zurück

Eine telefonische Krankschreibung ist demnach möglich, sofern keine Möglichkeit zur Anamnese per Video besteht und nicht von einer schweren Symptomatik auszugehen ist. Patient:innen müssen zudem der Arztpraxis persönlich bekannt sein. Sind diese Voraussetzungen gegeben, können Ärzt:innen eine Krankschreibung bis zu fünf Kalendertagen ausstellen. Für eine Verlängerung ist dann jedoch ein Praxisbesuch notwendig. Andersherum kann eine Folgebescheinigung per Telefon erfolgen, sofern die Erstanamnese vor Ort in der Praxis stattgefunden hat. Ausdrücklich besteht kein rechtlicher Anspruch der Patient:innen auf eine Krankschreibung per Telefon – die Entscheidung liegt im Ermessen der behandelnden Ärzt:innen.