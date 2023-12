Krankschreibung per Telefon: Bald auch wieder für Eltern möglich

Vor diesem Hintergrund möchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die telefonische Krankschreibung, die am 7. Dezember beschlossen wurde, auch auf Eltern kranker Kinder ausweiten. Eltern sollen ärztliche Bescheinigungen, dass sie ein krankes Kind betreuen müssen, telefonisch und ohne Praxisbesuch bekommen können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) signalisierte am Donnerstag in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass ein Inkrafttreten einer Regelung für den 18. Dezember geplant sei. Für eine entsprechende Vereinbarung sei bereits das Unterschriftenverfahren eingeleitet worden, heißt es in dem Schreiben, das dpa vorliegt.

Eine telefonische Eltern-Krankschreibung war als Sonderregelung schon während der Corona-Pandemie zugelassen worden, diese war jedoch im April ausgelaufen. Lauterbach möchte mit der telefonischen Elternkrankschreibung die Arztpraxen entlasten, aber auch Infektionen in den Wartezimmern vermeiden. Ob auch die Corona-Sonderregelungen zum Elternkrankengeld reaktiviert werden, ist derzeit noch nicht absehbar.