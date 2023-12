Kurswechsel: Lauterbach rät wieder zur Maske

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich erneut mit einem Appell an die Bevölkerung gewandt: Aufgrund der rapide steigenden Infektionszahlen rät er dazu, sich gegen Corona und Grippe impfen zu lassen. Für Besuche bei Menschen aus einer Risikogruppe, aber auch bei Fahrten mit Bus und Bahn hält Lauterbach nun das freiwillige Maskentragen für sinnvoll, sagte er der Bild am Sonntag. Offenbar hat das BMG hier in den letzten Tagen eine Kurswechsel vollzogen: Noch in einem, am letzten Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt hatte Lauterbach es nicht für nötig gehalten, in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Atemschutz zu tragen, da die Immunität der Bevölkerung hoch genug sei.

Vor den anstehenden Weihnachtsfeierlichkeiten rät er nun zu Selbsttests, aber auch dazu, nach Möglichkeit auf Feiern in Innenräumen, in größeren Gruppen, zu verzichten. Zudem sollte auch bevorzugt im Homeoffice gearbeitet werden.