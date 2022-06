Besondere Blüten trieb die Affäre in Bayern. So wurden im März 2021 die Maskengeschäfte der CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein bekannt. Beide haben ihre Kontakte in Landes- und Bundesministerien genutzt, um an Corona-Schutzmasken mitzuverdienen, jeweils rund 1,2 Millionen Euro. Sauter trat am 22. März 2021 nach dem Bekanntwerden des Maskenskandals aus der CSU-Landtagsfraktion aus und legte sämtliche Parteiämter nieder. Nüßlein erklärte am 8. März 2021 seinen Austritt aus der CSU sowie seinen Rückzug aus der Politik nach der Bundestagswahl 2021.