Ehrenamtliches Engagement im BPhD seit 75 Jahren

Seit 75 Jahren zeigt der BPhD also gemeinsam mit den Fachschaften der Pharmaziestudienstandorte in Deutschland Einsatz für die Studierenden von heute und morgen. Die Studierenden können ihre Meinungen, Interessen und Kompetenzen dabei in diversen Feldern der politischen Meinungsbildung, des sozialen Engagements und des Networkings einbringen. Das betrifft zum einen die Themen des Studiums selbst, wie beispielsweise bei der Novellierung der Approbationsordnung für Apotheker*innen. Zum anderen reichen die Möglichkeiten hin bis zur Vertretung auf internationalen Kongressen, Themen des Berufs oder der Gesundheitspolitik wie z. B. bei pharmazeutischen Dienstleistungen oder dem Einfluss der Klimakrise in der Pharmazie. Im Rahmen des Vampire Cups, eines Wettbewerbs zur Blutspende, organisiert vom Dachverband IPSF, können sich die Fachschaften direkt für die Rettung von Leben einsetzen. Der große Einsatz der Pharmaziestudierenden und der 22 Fachschaften zeigt sich auch in ihrer Anwesenheit und aktiven Beteiligung auf unseren vergangenen Bundesverbandstagungen oder in hohen Teilnahmezahlen in aktuellen Umfragen und dem Erreichen repräsentativer Ergebnisse. Insgesamt können die Studierenden damit an ihrem Studienstandort vor Ort oder eben im bundesweiten Kontext das Studium mitgestalten und bereichern.