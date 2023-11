EU Direktive – bessere Standards für Praktika

Praktika in der Apotheke

Auch wir als angehende Apotheker*innen haben Pflichtpraktika im Studienverlauf. Das Praktische Jahr, obwohl es Verbesserungspotential hat, ist auf vielen Ebenen eine gute Orientierung. Die Praktikant*innen erhalten meist einen geringen Tariflohn und haben feste Arbeitszeiten. Die Apothekerkammer bietet Lehrveranstaltungen an, die den PhiPs (Pharmazeut*in im Praktikum) Themen aus dem Berufsalltag nahebringen sollen. Im besten Fall werden so Patient*innenberatung, Wissenskommunikation und Rechtsgrundlagen sowohl in der Praxis als auch im Praxisbegleitenden Unterricht (PBU) erlernt.

Aber auch die Apotheker*innenschaft hat ein Praktikums-Problemkind – die Famulatur. In dem vierwöchigen Pflichtpraktikum soll der Famulus einen Einblick in die Organisation und Betriebsabläufe einer Apotheke bekommen. Doch häufig berichten Famulant*innen von Fleißaufgaben und Einsätzen als Putzkraft, die keinen Ausbildungszweck erfüllen. Der Nachwuchs wird dadurch leider nicht für die Apotheke vor Ort begeistert. Natürlich bringt der Famulus nach dem ersten oder zweiten Semester noch nicht viel Fachwissen mit, aber dafür viel Enthusiasmus. Viele Aufgaben können schnell erlernt werden ‒ ob in der Warenannahme, bei Botengängen, Touren zu Praxen von Ärzt*innen und bei der Inventur. Auch einige pharmazeutische Aufgaben können Famulant*innen unter Anleitung übernehmen, zum Beispiel die FAM-Prüfung, in der Rezeptur oder Defektur.

Auch mit den pharmazeutischen Dienstleistungen kann ein Famulus schon vertraut gemacht werden. Egal ob Blutdruckmessgerät oder Inhalator-Demogeräte ‒ Famuli können hier Anleitungen und Informationsmaterialien für die Patient*innen gestalten und den Wert der pharmazeutischen Dienstleistung für die Gesundheitsversorgung verstehen. So können Famuli etwas Orientierung über die typischen Arbeitsfelder innerhalb der Apotheke bekommen, aber auch eine Grundlage für die zukünftige Arbeit erhalten und bestenfalls sogar langfristige Motivation für die Apotheke geschaffen werden.