Totalversagen mit Ansage

Das Grundproblem der Apothekenstandesvertretung ist ihre mangelnde Glaubhaftigkeit außerhalb der eigenen Blase. Von jeher wird das Bild des armen, im Schweiße seines Angesichts hart arbeitenden und dennoch notleidenden Apothekeninhabers gezeichnet. Befeuert mit Zahlen, die konsequent dem einen Ziel untergeordnet waren und sind, die wirtschaftliche Situation der Apotheken schlechtzurechnen. Deshalb wird der Scheinwerferspot einseitig auf das unterste Viertel der Unternehmen gerichtet, von denen in der Tat eine wachsende Zahl in wirtschaftliche Schieflage gerät. Daraus jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es im Grunde allen Apotheken von Flensburg bis Freilassing wirtschaftlich schlecht geht, wie das die ABDA bei jeder Gelegenheit tut, ist in der Sache falsch und unlauter. Richtig ist vielmehr, dass die Spreizung im Apothekenmarkt in den letzten fünf Jahren extrem zugenommen hat: So wie es auf der einen Seite eine wachsende Zahl an Apotheken gibt, die gerade noch so über die Runden kommen, gibt es auf der anderen Seite eine ebenfalls wachsende Zahl an Betrieben, denen es blendend geht. Es sei ihnen von Herzen gegönnt!

„Armutsstatistik" à la McKinsey gefällig?

Karl Lauterbach weiß das sehr genau. Und die Beamten im Bundesgesundheitsministerium können weit besser rechnen, als ihnen das oft unterstellt wird. Gegebenenfalls könnten sie sich auch ein wenig „Nachhilfeunterricht“ von McKinsey & Co. zukaufen – die richten ihren Fokus üblicherweise auf das oberste Viertel in einem Markt. Da würden wir uns verwundert die Augen reiben, wie deren „Armutsstatistik“ für unsere Branche ausfiele. Auch in diesem Punkt hat der SPD-Politiker mit offenen Karten gespielt und nie einen Hehl daraus gemacht, was er von den Zahlen der ABDA hält: nichts. Warum sonst hat er auf dem diesjährigen Apothekertag auf die Zahlen von Destatis referenziert und im Vorfeld an der Standesvertretung vorbei eigene Kontakte in die Branche geknüpft?

Lauterbach sieht keine Notwendigkeit, eine Schippe draufzulegen

Übrigens hat der Bundesgesundheitsminister seine ablehnende Haltung gegenüber einer substanziellen Honorarerhöhung auch klar begründet: Angesichts eines Apothekendurchschnittsgewinn von 165.000 Euro (Stand 2022, brutto vor Steuern) sehe er keinerlei Notwendigkeit, hier noch eine Schippe draufzulegen. Schon gar keine LKW-Ladung voll, wie von der ABDA gefordert. Da gäbe es andere Berufsgruppen, bei denen eine Einkommenserhöhung dringender vonnöten sei. Mit dieser Einschätzung weiß Lauterbach die Mehrzahl der Deutschen hinter sich – ob uns das gefällt oder nicht. Was ist schon die Aussagekraft von hunderttausenden „Wir haben euch Apotheker alle ganz dolle lieb“-Kärtchen, wenn man den Leuten verschweigt, wer die Zeche dafür bezahlt und wie hoch diese ausfällt?

Ohne Druckmittel kein Druck

So weit wie die Positionen von Lauterbach (kein Cent Erhöhung) und ABDA (3 Mrd. Euro mehr) lagen noch nicht einmal die Vorstellungen der streitbaren Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer GDL und der Deutschen Bahn zu ihren „besten“ Zeiten auseinander. Doch fehlt den Apothekern im Gegensatz zu den Lokführern das entscheidende Druckmittel: Letztere schaffen es immerhin, deutschlandweit den Zugverkehr lahmzulegen, wie wir ab 8. Januar wieder erleben werden. Und erstere? Die Auswirkungen eines Apothekenstreiks sind tatsächlich weit geringer, als wir uns das innerhalb unserer Branchen-Blase gerne gegenseitig versichern. Das ist das eigentliche Dilemma: Die Abgabe von Fertigarzneimitteln ist zumindest für alle außerhalb der Branche bei weitem keine solche heilberufliche Raketenwissenschaft, wie stets behauptet. Insofern hat die ABDA sich und ihre Möglichkeiten im Honorarpoker der letzten sechs Monate völlig überschätzt und dabei geflissentlich ignoriert, wer hier der „Ober“ und wer der „Unter“ ist. . Das ist ein Scheitern auf der ganzen Linie mit Ansage!