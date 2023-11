3-Prozent-Komponente hilft nicht bei steigenden Fixkosten

Das ist ja gerade das Problem, lässt sich aus Apothekensicht dazu sagen. Denn die prozentuale Komponente hat eine immanente Anpassung, der viel größere übrige Teil der Honorierung aber nicht. Die Anpassung, die in der vergleichsweise kleinen 3-Prozent-Komponente steckt, hilft den Apotheken aber nicht weiter. Das liegt am Konzept des Kombimodells. Die 3 Prozent sind nämlich gerade so bemessen, dass sie die wertabhängigen Kosten decken sollen. Das sind umsatzabhängige Beiträge, Versicherungsprämien, Abrechnungsgebühren und Gebühren für Zahlungssysteme, das Bruch-, Verfall- und Retaxrisiko und vor allem die Finanzierung. Die Kosten für die Finanzierung hängen natürlich wesentlich von den Zinsen ab. Darum konnten die Apotheken in der Zeit der Nullzinsen mit der 3-Prozent-Komponente einige Defizite aus der fehlenden Anpassung des Festzuschlags kompensieren. Das erklärt teilweise, warum das System in 20 Jahren ohne nennenswerte Anpassung nicht zusammengebrochen ist. Doch mit der Rückkehr der Zinsen reicht der 3-Prozent-Zuschlag oft nicht einmal mehr für seinen eigentlichen Zweck. Das wird insbesondere bei den Hochpreisern deutlich. Aus dieser Komponente ist also nichts mehr herauszuholen. Sie kann nicht als Inflationsausgleich dienen. Die Lücke beim Festzuschlag ist damit offensichtlich.