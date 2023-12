Was die Kündigung der Hilfstaxe in der Praxis bedeutet

Die Empfehlungen der Verbände sehen vor, ab dem 1. Januar 2024 für Rezeptursubstanzen die gesamte Packung abzurechnen, nicht die tatsächlich verarbeiteten Mengen. Begründet wird dies mit dem Wortlaut der AMPreisV. Demnach sei der „Einkaufspreis der üblichen Abpackung“ (§ 4 Absatz 2 AMPreisV bzw. § 5 Absatz 2 Ziffer 1) maßgebend. Anderer Meinung ist der GKV-Spitzenverband, wie seine Vertreter bereits in den Verhandlungen mit dem DAV zum Ausdruck brachten und auf Anfrage der DAZ noch einmal betonten. Nach Auffassung der Krankenkassen ist die in der Packung noch enthaltene Restmenge aufzubewahren und für die Herstellung weiterer Rezepturen zu verwenden, abgerechnet werden soll nur der tatsächlich verarbeitete Anteil. Mit der Entscheidung, ob er sich an die Empfehlungen seines Verbandes hält und damit ein Retaxationsrisiko in Kauf nimmt, oder doch nur Teilmengen abrechnet, wird der Apotheker letztendlich allein gelassen.