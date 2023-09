DAV kündigt Anlagen 1 und 2 der Hilfstaxe

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hat einstimmig beschlossen, die Anlagen 1 (Stoffe) und 2 (Gefäße) der Hilfstaxe zum Ende dieses Jahres zu kündigen. Das hat der Verband am heutigen Montag in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen. Hintergrund ist die Weigerung der Kassen, Preisanpassungen vorzunehmen, die aber aufgrund von massiven Preissteigerungen bei den Einkaufspreisen in den Augen des DAV unabdingbar sind.