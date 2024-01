HAV steht Apotheken im Retax-Fall zur Seite

Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hatte im vergangenen Jahr die Anlagen 1 (Stoffe) und 2 (Gefäße) der Hilfstaxe gekündigt. Man wollte die stete Unterfinanzierung von Rezepturen nicht mehr hinnehmen. Und so gelten seit Jahresbeginn wieder die Vorgaben der Arzneimittelpreisverordnung für die Abrechnung der Rezepturen.

Den Krankenkassen gefällt es natürlich nicht, dass damit statt verstaubter Preislisten der tatsächliche Einkaufspreis der Apotheke zur Berechnung zugrunde gelegt wird. Der GKV-Spitzenverband stellte daher auch gleich klar, was bezahlt wird und was nicht: Nur die für die Rezeptur erforderliche Stoffmenge, also nur die anteilige Packung könne zulasten der GKV abgerechnet werden. Dies bekräftigte kürzlich auch nochmals die Barmer in einem Schreiben an die Apotheken. Darin erklärte die Kasse auch: „Restmengen können für die Herstellung nachfolgender Rezepturen verwendet werden, die Abrechnung als Verwurf ist nicht zulässig.“