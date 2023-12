Kassenrezept darf nicht als Privatrezept abgerechnet werden

Doch die Apothekerverbände und der GKV-Spitzenverband sind unterschiedlicher Meinung, wie der Wortlaut der AMPreisV zu verstehen ist: Die Verbände empfehlen ihren Mitgliedern, jeweils komplette Packungen abzurechnen. Werden beispielsweise für eine Rezeptur 0,5 g Wirkstoff benötigt, die kleinste erhältliche Packung enthält jedoch 1 g Wirkstoff, soll die komplette Packung, also 1 g abgerechnet werden. Gleichzeitig weisen die Verbände ihre Mitglieder jedoch darauf hin, dass nach Auffassung des GKV-Spitzenverbands nur die Abrechnung der tatsächlich verarbeiteten Wirkstoffmenge zulässig ist, in obigem Beispiel also 0,5 g Wirkstoff.