Apothekergenossenschaft mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Die Bilanzsumme der Noweda-Gruppe stieg von 1.632,0 Millionen Euro auf 1.678,5 Millionen Euro. Im Geschäftsbericht wird betont, dass die Vermögensstruktur dabei weitgehend unverändert blieb. Im Berichtsjahr investierte die Noweda mit 24,2 Millionen Euro etwas mehr als im Jahr zuvor. Das Geld floss nach Abgaben der Noweda vor allem in die Modernisierung der Niederlassungen und in die digitale Präsenz mit IhreApotheken.de. Im Berichtjahr beteiligte sich die Hubert Burda Media mit 35 Prozent an der IhreApotheken GmbH & Co. KGaA. Die Noweda baute die Niederlassung in Essen aus, erweiterte die Niederlassungen in Frechen und Langgöns und investierte in Photovoltaikanlagen. Die Noweda hebt dies sowohl mit Blick auf die Umwelt als auch die Energiepreise hervor. Neue Projekte betreffen energieeffiziente Gebäude und emissionsfreie Lieferfahrzeuge.