Was zuletzt bei Antibiotika und speziell Kinderarzneimitteln zu erleben war, war laut Ehmer „nur die Spitze des Eisbergs“. Sie betont in der Pressemitteilung der Noweda, dass Lieferengpässe seit Jahren ein Problem seien – „und das muss dringend an der Wurzel gepackt werden“. Es gehe um substanzielle Probleme, etwa die europaferne Produktion, die Probleme entlang der gesamten Lieferkette oder das Kostenproblem der Hersteller. Kurzfristig solle die Politik zumindest den Ausschreibungsmechanismus der Rabattverträge reformieren. „Es wäre sicher zielführend, wenn für jeden Rabattvertrag mindestens drei Anbieter ausgewählt werden müssten, um das Ausfallrisiko zu senken“, so Ehmer. Auch sollte es besonders honoriert werden, wenn ein Anbieter wesentliche Bestandteile seines Angebots in Europa produziere.