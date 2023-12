Aromatherapie bei Kindern

Literatur

Ahl, AM. Natürlich Thieme, Mit Aromatherapie Alltagsbeschwerden bei Kindern auf sanfte Weise lindern, https://natuerlich.thieme.de/therapieverfahren/aromatherapie/detail/duefte-zaubern-ein-laecheln-ins-gesicht-97 (abgerufen am 22.11.2023)

Berufsverband der Kinder und Jugendärzt*innen. Ätherische Öle eignen sich nicht als Heilmittel bei kleinen Kindern, Pressemeldung vom 26.1.2022, https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/aetherische-oele-eignen-sich-nicht-als-heilmittel-bei-kleinen-kindern/ (abgerufen am 22.11.2023)

Berufsverband der Kinder und Jugendärzt*innen. Kinder- und Jugend­ärzte warnen vor ätherischen Ölen in Duftkerzen, - stäbchen und -lampen, Pressemeldung vom 17.11.2016, https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/kinder-und-jugendaerzte-warnen-vor-aetherischen-oelen-in-duftkerzen-staebchen-und-lampen/ (abgerufen am 22.11.2023)

European Medical Agency (EMA), Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC): EMA/HMPC/137212/2005 Rev 1 Corr 1* Public statement on the use of herbal medicinal products1 containing estragole, Mai 2023, https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/public-statement-use-herbal-medicinal-products-containing-estragole-revision-1_en.pdf (abgerufen am 22.11.23)

Wolz, D. Stellungnahme zum Thema „Ätherische Öle und Einreibemittel daraus zur Anwendung bei Kindern“, Januar 2006, https://www.bahnhof-apotheke.de/download/stellungnahme_aeth_oele_kinder.pdf (abgerufen am 22.11.2023)