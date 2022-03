Ätherische Öle, Duftmischungen oder ganze Produktlinien auf Basis von ätherischem Öl ergänzen in vielen deutschen Apotheken das Sortiment. Sie dienen der Raumbeduftung oder in Form des reinen Öls bzw. verarbeitet in Rezepturen zur Therapie verschiedener Krankheitsbilder und Alltagsbeschwerden. Außerdem bietet sie Apotheken die Chance, sich mit entsprechenden Eigenmarken zu positionieren.