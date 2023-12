Metronidazol ist knapp – ein Beispiel von vielen

Ein Blick in die Lieferengpassdatenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verrät: Bereits seit September 2023 sind „Metronidazol Aristo 400 mg Tabletten“ und „Metronidazol Artesan-Drossapharm“ Tabletten mit einem Engpass gemeldet, der bis Anfang März oder Ende Januar 2024 anhalten soll. Auch Metronidazol mit dem Markennamen Arilin ist demnach sowohl in der Kombipackung mit Vaginalzäpfchen, der 250-mg-Dosierung als auch in der 500-mg-Dosierung knapp. Dort hat der Engpass im Oktober 2023 oder sogar bereits im Dezember 2022 begonnen. Als Grund werden „Probleme beim sonstigen Hersteller“ angegeben. Das Ende des Engpasses wird auf Ende Januar 2024 prognostiziert. Doch wer ein Antibiotikum benötigt, kann so lange nicht warten.