Paradigmenwechsel bei Helicobacter pylori: Infektion allein ist eine Krankheit

Labenz machte hinsichtlich der Therapie deutlich, wie stark die Resistenzen gegen Clarithromycin oder Levofloxacin zugenommen haben – was mit dem Verbrauch in der Bevölkerung assoziiert sei. „Zacpac“, die französische Standard-Triple-Therapie aus Protonenpumpeninhibitor (PPI), Clarithromycin und Amoxicillin, könne man vergessen. Es gebe in Zukunft nur noch eine Erstlinientherapie: die „Bismuthhaltige Quadrupeltherapie“ über mindestens zehn Tage. Sie setzt sich zusammen aus: