Für eine einwandfreie berufsübergreifende Zusammenarbeit im Alltag kann schon im Studium der Grundstein gelegt werden. Besteht ein regelmäßiger Austausch mit unterschiedlichen heilberuflichen Studiengängen und Ausbildungen, bekommt man automatisch mit, was die jeweils anderen lernen. Bei gemeinsamen Lehrveranstaltungen könnte geübt werden, wie man miteinander kommunizieren kann. Das Selbstverständnis gemeinsam zu arbeiten, würde sich etablieren.

Großbritannien: Gemeinsames Lernen fördert Zusammenarbeit

Erfahrungsberichte aus dem Ausland zeigen, dass die interprofessionelle Zusammenarbeit im Studium dort deutlich etablierter ist als in Deutschland. So finden in Großbritannien mehrmals im Semester Veranstaltungen mit verschiedenen Studierenden aus dem Gesundheitswesen, wie Krankenpflege-, Hebammen- und Rettungssanitäter-Studierenden, statt. In den gemeinsamen Lehrveranstaltungen wird interaktiv und patient*innenorientiert gearbeitet, um bereits im Studium die Arbeitsstrukturen des Berufslebens kennenzulernen.

Auch in Kanada ist über das Curriculum geregelt, dass interprofessionelle Lehre über das gesamte Pharmaziestudium hinweg angeboten wird. Neben Fallbesprechungen werden Tutorien für alle Bereiche des Gesundheitswesens gemeinsam abgehalten. Das Ziel ist auch hierbei, die Rollen der Berufe kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und die Kommunikation zu üben. In Frankreich studieren viele Gesundheitsberufe das erste Jahr gemeinsam, weshalb ab Beginn des Studiums ein enger Kontakt zwischen den Professionen besteht. Auch im weiteren Verlauf des Studiums sind interprofessionelle Veranstaltungen üblich, die zum Teil auch von Studierenden organisiert werden.

Deutschland: Interprofessionalität steckt noch im Projekt-Status

Ebenso gibt es in Deutschland einige Projekte, die das Ziel haben, Interprofessionalität bereits im Studium einzubringen. Hier besteht aktuell noch das Problem, dass diese Projekte nicht überall angeboten werden. Selbst an den wenigen Standorten mit interprofessionellen Veranstaltungen finden diese entweder einmalig oder nur während eines Semesters statt. Die Umsetzung hängt momentan stark vom Engagement der Lehrenden und dem Interesse der Studierenden vor Ort ab. Was steht dem im Weg, etablierte Projekte aus dem Ausland auch bei uns in die Lehre zu integrieren? Da geht noch mehr!