Neue BPhD-Positionspapiere auf der BVT

Außerdem wurde das Positionspapier „Umwelt- und Klimakrise in der Pharmazie und der pharmazeutischen Lehre“ von 2022 auf der diesjährigen BVT erweitert. Nachhaltigkeitskonzepte sollen nicht erst im Beruf, sondern bereits in der Lehre integriert werden. Für den BPhD wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass in den Lehrveranstaltungen zur pharmazeutischen und medizinischen Chemie auf nachhaltige Synthesewege sowie in der pharmazeutischen Technologie auf nachhaltigere Formulierungen eingegangen wird. Auch in die apothekerliche Beratung sollen Nachhaltigkeitsaspekte einfließen, die durch ein Nachhaltigkeitslabel für OTC-Produkte unterstützt werden könnten.