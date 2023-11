ABDA-Zukunftskampagne erhält Unterstützung durch den BPhD

Gänzlich einig war sich die Studierendenschaft in dieser Sache jedoch nicht: Die Fachgruppe Pharmazie der Technischen Universität Braunschweig sah in einer Beteiligung an der Kampagne etwa die Chance, den Studierenden ein Mitspracherecht im Berufsstand einzuräumen und sich gemeinsam für die Zukunft des Berufsstandes und der Gesundheitsversorgung einzusetzen. Sie schloss sich daher der Kampagne an.

Darüber hinaus ist die Fachgruppe auch innerhalb des BPhD aktiv geworden und forderte diesen in einem offenen Brief auf, den Umgang mit der Kampagne der ABDA anzupassen. Notwendig hält die Fachgruppe dies insbesondere, da ihnen die durch Bundesgesundheitsminister Lauterbach beim Deutschen Apothekertag 2023 vorgestellten Pläne Sorgen „um die Attraktivität des zukünftigen Pharmaziestudiums und der öffentlichen Apotheke“ bescheren.