Mindestlohn steigt, Minijobber dürfen mehr verdienen

Damit ist auch die Jahresobergrenze für Minijobber angestiegen – sie liegt nun bei 6.456 Euro (= 12 mal 538 Euro). Solange sich das Jahresgehalt eines geringfügig Beschäftigten, wie die Minijobber offiziell heißen, innerhalb dieses Rahmens bewegt, kann auch in einzelnen Monaten mehr verdient werden als 538 Euro, in anderen Monaten dann folglich entsprechend weniger. In bis zu zwei Kalendermonaten dürfen Minijobber die monatliche Grenze überschreiten – auch, wenn sie dadurch die geplante Jahresverdienstgrenze von 6.456 Euro reißen. Das Überschreiten muss aber unvorhergesehen sein, zum Beispiel wegen einer Krankheitsvertretung. Der Verdienst darf in diesen Monaten insgesamt nicht mehr als das Doppelte der geplanten monatlichen Verdienstgrenze – also 1.076 Euro – betragen.