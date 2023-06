Tausende gehen in Westfalen-Lippe auf die Straße

Geschlossen zeigten sich zum Protesttag auch die Apothekeninhaber:innen und ihre Mitarbeitenden in Westfalen-Lippe. In Münster haben sich nach Angaben des Apothekerverbands Westfalen-Lippe (AVWL) gut 1.000 Protestierende vor dem Rathaus eingefunden. In Herford sollen es 900 Teilnehmer:innen gewesen sein. 600 sind in Dortmund auf die Straße gegangen, rund 500 in Paderborn, in Hagen, Recklinghausen und Detmold je 300, 250 in Gütersloh und 150 in Soest.

An vielen weiteren Orten haben die Apotheken mit Infoständen vor den Notdienstapotheken ihre Patienten informiert. „Bei ihnen stoßen wir auf großes Verständnis“, erklärt Thomas Rochell, Vorstandsvorsitzender des AVWL in einer Pressemitteilung, „denn wir protestieren insbesondere für sie und ihre Versorgung.“ Änderten sich nicht die Bedingungen, werde die Zahl der Apotheken vor Ort weiter zurückgehen. „Mittlerweile haben wir in den vergangen 20 Jahren mehr als 4.000 Apotheken verloren – und 10.000 Unternehmer“, so Rochell.