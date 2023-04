Almosen? Nein, danke

Sie wollen keine Almosen, sondern eine angemessene Wertschätzung der erheblichen Mehrbelastung: Während die ABDA die Politik „wachrütteln“ will, haben auch die Apothekerverbände am Mittwoch den Kabinettsentwurf für das Lieferengpässe-Gesetz scharf kritisiert. Die größte Sorge: Die derzeit geplanten Maßnahmen werden nichts an dem Umstand ändern, dass Patientinnen und Patienten nicht die Medikamente bekommen, die ihnen verschrieben wurden. Das erklärte beispielsweise Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, am Mittwoch.