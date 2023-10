Prävention und Früherkennung – „nicht gegeneinander, sondern miteinander“

Diesen Montag traf sich Lauterbach nun mit Vertretern der ABDA, des Deutschen Hausärzteverbands, des Berufsverbands der Kardiologen, der Deutschen Herzstiftung sowie der Krankenkassen, um auf Grundlage dieses Papiers das weitere Vorgehen zu besprechen. Und die Gespräche verliefen offenbar bestens – so konstruktiv, dass der Minister schon „in wenigen Wochen“ einen Gesetzentwurf vorlegen will, mit dem die Vorsorge und bessere Behandlung vorankommen soll. Denn eigentlich ist die missliche Lage seit zwanzig Jahren bekannt – doch bislang habe man nichts dagegen unternommen. Das erklärte Lauterbach in der Pressekonferenz nach dem Gespräch.

Neue Screenings, verbesserte Adhärenz

Neben den Vorfeld-Screenings in Apotheken, in denen Risikoträger:innen identifiziert werden sollen, die gar nicht erst zum Arzt gehen, geht es um neue Untersuchungen im Rahmen der Kinder- und Jugend-Vorsorgeuntersuchungen sowie den ärztlichen Check-ups ab 25, 35 und 50 Jahren. So soll etwa schon bei der U9 ein Lipid-Screening mit Fokus auf familiäre Hypercholesterinämie erfolgen. Zu den Untersuchungen sollen die Kassen ihre Versicherten gezielt einladen. Zudem soll besonderes Augenmerk auf die medikamentöse Behandlung von Patienten gelegt werden, bei denen Risikofaktoren ausgemacht sind oder die bereits ein kardiovaskuläres Ereignis hatten. Schließlich gebe es preiswerte und bewährte Arzneimittel mit wenig Nebenwirkungspotenzial, betonte Lauterbach. Doch diese müssen dauerhaft eingenommen werden – und daran hapert es, anders als in anderen Ländern, häufig. Und so wird es am Ende durch die Behandlung, durch Bypässe, Stents etc., sehr viel teurer. Einhergehen soll das Ganze mit einer öffentlichen Aufklärungskampagne. Auch die Apotheken, die mitmachen, sollen auf das Programm hinweisen – denn wichtig wird am Ende sein, dass ihre neuen niedrigschwelligen Angebote auch angenommen werden.

Schulz verweist auf gute Erfahrungen mit ARMIN

Martin Schulz, ABDA-Geschäftsführer Arzneimittel, war einer der Gesprächsbeteiligten, die nach dem Treffen mit Lauterbach vor die Presse traten. Er erklärte, dass die Apothekerschaft die Initiative des Ministers begrüße. Er verwies auf drei aus seiner Sicht besonders wichtige Punkte: Zum einen fühlten sich Patientinnen und Patienten sicher, wenn sich Arzt und Apothekerin gemeinsam und abgestimmt um sie kümmern – dies habe das ARMIN-Projekt eindrucksvoll gezeigt. Zudem gebe es bereits Kriterien, die mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie z. B. für Bluthochdruck und der Deutschen Diabetes Gesellschaft für Diabetes vereinbart und untersucht worden seien – sie zeigten, wann Menschen an die Hausärztin oder den Hausarzt verwiesen werden sollten. Und drittens müsse das Ganze natürlich auf einer „grundlegenden Stabilisierung der apothekerlichen und ärztlichen Aufgaben“ basieren – nur dann könne es erfolgreich sein.

Lauterbach: kein „Gefallen“ für die Apotheken

Lauterbach betonte, dass es um eine konzertierte Aktion gehe, bei der die beteiligten Berufsgruppen „nicht gegeneinander, sondern miteinander“ liefen. Apotheker:innen könnten durch die Erfahrungen, die sie bereits in Projekten gesammelt haben, einiges Vorwissen einbringen. Sie seien damit eine „wichtige Ressource“ in der niedrigschwelligen Früherkennung. Der Minister erklärte auch, dass er sich schon seit vielen Jahren dafür einsetze, Apotheker:innen stärker in derartige Aufgaben einzubeziehen. Es gehe also nicht darum, den Apotheken im gegenwärtigen Konflikt mit dem BMG „einen Gefallen“ zu tun, unterstrich er. Nun sollen alle Beteiligten weitere Vorschläge einbringen – insbesondere haben die Hausärzte zugesagt, Ideen zu unterbreiten, wie man die Adhärenz von Patienten erhöhen könne – und das in Zusammenarbeit mit den Apotheken.

Schulterschluss mit der Ärzteschaft scheint gelungen

Nachdem das Impulspapier bekannt geworden war, hatten diverse Ärzteverbände die neue Rolle der Apotheken kritisiert: Es wurde vor „Arztpraxen to go“, „Light-Anlaufstellen“ und „teuren Parallelangeboten“ gewarnt. Doch diese Dissonanzen sind offenbar Geschichte. Lauterbach sagte, er habe bei den heutigen Gesprächen beim Deutschen Hausärzteverband keine Vorbehalte feststellen können. Vielmehr habe man Missverständnisse ausräumen können. Die Behandlung der Patienten solle schließlich weiterhin durch die Hausärztinnen und -ärzte erfolgen. Das Screening in den Apotheken solle lediglich helfen, „behandlungsbedürftige Risikoträger in die Hausarztpraxen zu bringen“. Es gehe nur um Menschen, die bisher gar nicht versorgt wurden.