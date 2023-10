Ex-ABDA-Sprecher Kern: Von der Standesvertretung zu DocMorris

Was macht eigentlich Reiner Kern? Diese Frage haben sich in der Branche wohl so einige gestellt, seit der Kommunikationschef der ABDA Ende vergangenen Jahres plötzlich von der Bildfläche verschwand. Er verlasse die ABDA „auf eigenen Wunsch“, um sich beruflich neu zu orientieren, hieß es damals. Offiziell endete sein Dienstverhältnis Ende des Jahres, de facto war er aber ab Anfang Dezember nicht mehr im Amt.

Seit dem heutigen Tag ist klar, wohin Kerns Weg führt – zum niederländischen Versender DocMorris. Ab dem 1. November 2023 fungiert er dort als Director Communications and Public Affairs. In der neu geschaffenen Position verantworte er die externe und interne Kommunikation sowie die politische Kommunikation für das gesamte Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung. Er berichtet an den CEO der DocMorris AG, Walter Hess.