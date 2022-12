Die ABDA und ihre Pressesprecher

Nun ist es also wieder an der Zeit für eine Neubesetzung an der Spitze der ABDA-Kommunikation. Die Trauer über den Weggang von Kern wird sich zumindest in der Apothekerschaft in Grenzen halten. Die ABDA war in seiner Amtszeit in den Augen vieler Kolleg:innen zu wenig sichtbar. Es sei nicht gelungen, vor allem in den Publikumsmedien ausreichend auf die Belange des Berufsstands aufmerksam zu machen, so die Kritik. Vom „Kernproblem“ war gar vereinzelt die Rede.

Mit einer Amtszeit von acht Jahren befindet sich Kern übrigens auf Rang drei der am längsten im Amt befindlichen ABDA-Pressesprecher. Unangefochtene Nummer eins ist Hans-Dieter Wendt, der 1959 sein Amt antrat und sich sage und schreibe 36 Jahre dort hielt. Vermutlich auch deswegen, weil Öffentlichkeitsarbeit damals in Zeiten, in denen es Apotheken rückblickend gut und sogar sehr gut ging und es noch kein Internet und keine sozialen Netzwerke gab, ein anderes Geschäft war als heute. Sein Nachfolger Elmar Esser kam immerhin noch auf zwölf Jahre im Job. Mal sehen, wie es lang es der oder die nächste schafft. Die Aufgabe ist auf jeden Fall klar: Was die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesvereinigung betrifft, wolle man „agil, mutig und sichtbar sein“, sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening kürzlich bei der Versammlung ihrer Heimat-Kammer in Westfalen-Lippe. Es gibt also viel Luft nach oben.