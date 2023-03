Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Reiner Kern, der seit 2014 Leiter der Abteilung Kommunikation bei der ABDA war, seinen Posten zum Jahresende räumt. Eine Überraschung war sein Abgang nicht – in einigen Mitgliedsorganisationen sowie bei den Apotheker:innen an der Basis war die Kritik an Kerns Arbeit nicht zu überhören.

Seit heute ist klar, wer sein Nachfolger wird: Benjamin Rohrer, derzeit noch Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung (PZ) wechselt zur ABDA. Der 40-jährige Journalist, der Englisch und Italienisch auf Lehramt studiert hat, ist den Apotheken schon seit langem verbunden. Sein Volontariat absolvierte er bei Apotheke Adhoc, nach einem Intermezzo beim AOK-Verlag Kompart war er von 2016 bis 2020 Chefredakteur bei DAZ.online, ehe er zur PZ wechselte.