Cannabis-Creme, Hanf- und CBD-Kosmetik – was erlaubt ist und was nicht

Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit CBD dürfen nicht mit gesundheitsbezogenen Werbeaussagen (Health Claims der EU-Kommission) versehen werden, denn für diese NEM gibt es keinen zugelassenen Health-Claim. In der „CosIng Datenbank“ der EU-Kommission für Inhaltsstoffe in Kosmetika werden hingegen für Inhaltsstoffe der Hanfpflanze „Funktionen“ aufgeführt. In Zusammenhang mit Cannabidiol werden zahlreiche Wirkungen diskutiert. Laut „CosIng Datenbank“ gilt CBD in Kosmetika als:

talgreduzierend (Hemmung der Talgproduktion)

antioxidativ

hautpflegend, sorgt für eine weiche, geschmeidige Haut

hautschützend (protektiv)4

Der detaillierte Wirkmechanismus von Cannabidiol ist bisher nicht vollständig geklärt. Denn die Wirkung von CBD ist gewebespezifisch mit jeweils unterschiedlich starken Effekten. Bekannt ist jedoch, dass die Substanz etwa Opioid- und Vanilloidrezeptoren aktiviert und den Abbau von körpereigenen Endocannabinoiden kompetitiv hemmt.1