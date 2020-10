Sind Sie schon Cannabis-Apotheker?

Es geht in die zweite Runde: Am 2. November startet der Cannabis Gipfel 2.0 online. Was können Sie lernen? Es geht um den ganz praktischen Umgang mit Cannabis in der Apotheke – wie berät man Cannabis-Patienten? Welchen therapeutischen Unterschied macht es, ob Cannabisblüten, Extrakt oder Reinsubstanzen wie Dronabinol verordnet werden? Und welche Prüfpflichten obliegen der Apotheke bei Abgabe von CBD-Produkten, sind diese als Nahrungsergänzungsmittel überhaupt legal?