Mittlerweile haben auch Deutscher Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband eine Ergänzungsvereinbarung zum Vertrag über die Preisbildung für Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen getroffen, die seit dem 1. Juli dieses Jahres gilt. Denn in der Anlage 10 zur sogenannten Hilfstaxe ist auch die Apothekenvergütung für Medizinalcannabis aus deutschem Anbau geregelt. Die Teile 2a (Preisbildung für BfArM-Cannabisblüten in unverändertem Zustand) und 3a (Preisbildung für BfArM-Cannabisblüten in Zubereitungen) beruhten auf einem Schiedsspruch und waren ohnehin nur bis 30. Juni 2023 gültig, wobei die Schiedsspruch-Regelungen bis zum Wirksamwerden einer neuen Vereinbarung fortgelten sollten.

Doch nun haben die Hilfstaxen-Partner vereinbart, den Abrechnungspreis von BfArM-Cannabisblüten in den Teilen 2a und 3a (jeweils Ziffer 1) der Anlage 10 der Hilfstaxe von 4,30 Euro pro Gramm auf 5,80 Euro pro Gramm zu erhöhen. Zudem wurde der Preis für 50 Gramm BfArM-Cannabisblüten in Anlage 1 der Hilfstaxe von 215,00 Euro auf 290,00 Euro erhöht.

Die erforderlichen Änderungen sind bereits seit dem 1. Juli 2023 im ABDA-Artikelstamm hinterlegt. Die Apothekenrechenzentren und Softwarehäuser wurden vorab entsprechend informiert.

Zuschläge erhöhen sich mit Verkaufspreis

Apotheken bekommen damit künftig etwas mehr fürs BfArM-Cannabis. Für BfArM-Cannabisblüten in unverändertem Zustand gibt es einen Zuschlag von 100 Prozent. Bei einem um 1,50 Euro erhöhten Preis je Gramm erhöht sich auch dieser Zuschlag entsprechend. Für Selbstzahler werden nun pro Gramm 13,80 Euro fällig (inklusive Mehrwertsteuer). Bei BfArM-Blüten in Zubereitungen liegt der Zuschlag für die Apotheken bei 90 Prozent – das macht 1,35 Euro pro Gramm mehr für die Apotheke.

Medizinalcannabis gelangt nach wie vor auch im Wege des Imports in deutsche Apotheken. Und zwar überwiegend: Allein im vierten Quartal 2022 waren es nach Angaben der Bundesopiumstelle 7.337 Kilogramm. Die vom BfArM beauftragte deutsche Anbaumenge beträgt hingegen nur 10.400 Kilogramm – verteilt auf vier Jahre mit jährlich jeweils 2.600 Kilogramm. Für diese Importe ist das BfArM nicht zuständig. Hier gelten nach der Hilfstaxe andere und nach Menge gestaffelte Preise.