Insulin-Resistenz – wieder schlau, dank Liraglutid?

In einer sich ständig verändernden Welt sind Lernassoziationen entscheidend, damit Lebewesen sich an Umweltbedingungen anpassen können und überleben. Dieses assoziative Lernen ermöglicht es, sensorische Signale zu verstehen, und motiviert zu einem bestimmten Verhalten, z. B. Nahrung aufzunehmen. Auf neuronaler Ebene regulieren dopaminerge Neuronen im ventralen Mittelhirn und deren Projektionsziele adaptives Verhalten. Eine zentrale Rolle dabei, Belohnungs­signale zu verarbeiten und unser Verhalten an Belohnungserwartungen anzupassen, spielt der Mesoaccumbens-Signalweg, das heißt, die dopamin­erge Projektion vom ventralen tegmentalen Areal zum Nucleus accumbens. Das System reagiert besonders empfindlich auf periphere Stoffwechselsignale, wie das Darmhormon Glucagon-like-Peptide 1.