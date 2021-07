Die Bedenken betreffen eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen (Sinusvenenthrombosen) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen. Die Fälle wurden überwiegend bei Frauen im Alter ab 55 Jahren beobachtet. Der Ausschuss für Arzneimittelsicherheit PRAC bei der Europäischen Arzneimittelagentur hat das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis für Vaxzevria® über alle Altersgruppen zwar zwischenzeitlich mehrfach bestätigt, aber der Impfstoff blieb in der öffentlichen Wahrnehmung nachhaltig beschädigt. Die EMA überließ es schließlich den EU-Mitgliedstaaten, wie sie den Impfstoff in ihren nationalen Impfkampagnen einsetzen.