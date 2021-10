Jenseits von Metallen und Enzymen – Nobelpreis für eine dritte Art der Katalyse

Professor List ist am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr Direktor im Bereich „Homogene Katalyse“. Seine Forschungsarbeit und die von David MacMillan (Princeton University, USA) werden nun also geehrt, weil beide unabhängig voneinander im Jahr 2000 eine „dritte Art der Katalyse“ entwickelt haben, heißt es in der Pressemitteilung der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Pharmazeut:innen wissen, dass Katalysatoren ein grundlegendes Werkzeug in der Arzneimittelsynthese sind, aber natürlich auch eine wichtige Rolle bei allen Stoffwechselprozessen in unserem Körper spielen. Viele dürften dabei zunächst nur an Metalle und (im Körper) an Enzyme denken.

Die von den beiden Nobelpreisträgern entwickelte Katalyse basiert aber auf kleinen organischen Molekülen und wird ausführlich als „asymmetrische Organokatalyse“ bezeichnet. Das Konzept sei so einfach wie genial: Die organischen Katalysatoren bestehen aus einem stabilen Gerüst aus Kohlenstoffatomen, an das sich andere chemische Gruppen anlagern können – wie Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel oder Phosphor. Damit sei diese Art von Katalysatoren nicht nur umweltfreundlich, sondern auch billig in der Herstellung.

Ein Blick zurück verrät, dass der Chemie-Nobelpreis immer wieder an Katalyseforscher verliehen wurde. 2001 etwa an die US-Amerikaner William Knowles und Barry Sharpless und den Japaner Ryoji Noyori. Interessant ist das, weil sie damals für die Entwicklung der „katalytischen, asymmetrischen Synthese“ ausgezeichnet wurden, wie die DAZ berichtete. Dabei ging es darum, reine Enantiomere als Arzneistoffe und Chemikalien zu erzeugen.