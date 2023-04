In die Phase-II-Studie eingeschlossen wurden 157 Patient:innen mit einem resektionierten Melanom im Stadium IIIB-D, bei welchem der Tumor in nahegelegene Lymphknoten gestreut hat, oder im Stadium IV, bei welchem bereits Fernmetastasen vorliegen. Gemäß S3-Leitlinie soll diesen Patient:innen eine adjuvante Therapie mit einem anti-PD1-Antikörper angeboten werden. Mit Pembrolizumab (200 mg, alle drei Wochen für maximal 18 Zyklen) erhielten auch alle Studienteilnehmer:innen einen solchen. Zwei Drittel von ihnen (107 Patient:innen) wurden zusätzlich mit einer personalisierten mRNA-Impfung (1 mg, alle drei Wochen, insgesamt neun Dosen) behandelt, die für bis zu 34 Neoantigene kodiert. Den primären Endpunkt stellte das rezidivfreie Überleben, den sekundären Endpunkt das Sicherheitsprofil der Impfung dar.

Rezidiv- und Sterberisiko verringert

In der geimpften Gruppe erlitten 22,4 Prozent (24 von 107 Patient:innen) im Nachbeobachtungszeitraum von 101 Wochen (Medianwert) ein Rezidiv oder verstarben. In der nicht geimpften Gruppe lag dieser Anteil mit 40 Prozent (20 von 50 Patient:innen) im Nachbeobachtungszeitraum von 105 Wochen (Medianwert) deutlich höher. Die Rate der Patient:innen, die 18 Monate rezidivfrei überlebten, lag in der Impfstoff-Gruppe bei 78,6 Prozent, in der nur mit Pembrolizumab behandelten Gruppe mit 62,2 Prozent signifikant darunter. Die Wissenschaftler:innen errechneten hieraus ein um 44 Prozent reduziertes Risiko für ein Rezidiv oder den Tod durch den Zusatz der personalisierten mRNA-Impfung.