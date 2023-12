Was haben „Elektronen-Paparazzi“ mit Gesundheitsvorsorge zu tun?

In der Medizin könnten superschnelle Infrarotlichtblitze in der Gesundheitsvorsorge eingesetzt werden: Blutproben könnten mit Infrarotlicht, das im Attosekundenbereich an- und ausgestellt wird, durchleuchtet werden. Die Infrarotlichtlichtblitze bringen Elektronen in den Molekülen des Blutes zum Schwingen, dabei werden ebenfalls Infrarotwellen ausgesendet, die bereits heute sehr gut erfasst und gemessen werden können. Dieser Infrarotfingerabdruck von Blutproben könnte, zusammen mit dem Einsatz entsprechender Software, Veränderungen in der molekularen Zusammensetzung des Blutes detektieren. So sollen zum Beispiel Krebserkrankungen aufgrund von Krebsmarkern im Blut früh entdeckt werden. Am Max-Planck-Institut in Garching in der Arbeitsgruppe von Professor Ferenc Krausz arbeiten Physiker, Mediziner und Biologen daran, diese Technik voranzubringen – bis jetzt ist das alles jedoch noch Zukunftsmusik, wie Krausz bei einer Pressekonferenz erklärte.