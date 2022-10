Eine andere Anwendung der Click-Chemie ist aber in diesem Jahr ebenfalls ausgezeichnet worden – in Person der dritten geehrten Forscherin, der US-Amerikanerin Carolyn Ruth Bertozzi. Die Biochemikerin erforscht bioorthogonale Reaktionen – das sind solche, die in einer lebenden Zelle ablaufen, ohne die Funktionen der Zelle zu stören. Sie nutzte diese Reaktionen, um zunächst in Zellkultur und später auch in Organismen in vivo Strukturen zu markieren und so etwa Zellen kartieren zu können. Dazu entwickelte Bertozzi die kupferfreie Click-Chemie (da Kupfer in der Regel für viele Zellen toxisch ist). Dazu modifizierte sie die 1,3 dipolare Cycloaddition nach Huisgen, sodass sie bei Raumtemperatur ohne Katalysator abläuft.

Indem man so etwa Signalmoleküle in vivo an Zielstrukturen koppelt, lassen sich Strukturen der Zelle im lebenden Organismus sichtbar machen. Das gelang etwa bereits bei Mäusen oder Zebrafischen. Damit lassen sich beispielsweise auch Wirkmechanismen aufdecken. Es gehe darum, dass Medikamente dort ankommen, wo sie angewendet werden sollen, erklärte die Forscherin bei einer Pressekonferenz anlässlich der Bekanntgabe der Preisträger.

Dementsprechend würdigt der Nobelpreis für Chemie im Jahr 2022 sowohl die Grundlagen für Wirkstoffforschung als auch die Erforschung von Synthesewegen von Wirkstoffen – neben zahlreichen weiteren Anwendungsmöglichkeiten der Reaktionen der Click-Chemie.