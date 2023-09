Halbjahresbilanz 2023 – Abwärts ins Tal der Tränen

Die Zahl der Beschäftigten insgesamt ist zurückgegangen. Allerdings ist die Zahl der Apothekerinnen und Apotheker leicht gestiegen. Der Frauenanteil der in Apotheken Beschäftigten liegt derzeit bei knapp 90 Prozent. 53 Prozent der Beschäftigten sind teilzeitbeschäftigt. Beim Blick in den Klimaindex zeichnet sich allerdings ab, dass weniger Einstellungen geplant sind trotz Fachkräftemangel. Es suchen auch weniger Apotheken Personal. Und eine steigende Zahl von Apotheken plant sogar Entlassungen, obwohl mehr Personal nötig wäre.

„Natürlich wäre es fair, das Personal besser zu bezahlen“, so Korf, „Adexa fordert 10,5 Prozent, aber Apotheken können nur geben, was sie haben.“ Außerdem haben die Apotheken keine Möglichkeit von sich, ihre Einkommen zu steigern. Hinzu komme ein steigendes Aufgabenspektrum (pDL, Telepharmazie, Engpass-Management usw.).

Abwärtstrend der Apothekenvergütung

Wie Korf zeigte, sind Apotheken von der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich abgehängt. Während GKV-Einnahmen, das Bruttoinlandsprodukt und die Tariflöhne in Apotheken steigen, zeigt die Apothekenvergütung seit Jahren einen Abwärtstrend. Korf rief dazu auf, jetzt in den Kampf einsteigen: Die Forderung nach Honorarerhöhung muss durch massiven Druck politisch an alle parlamentarischen Vertreter gebracht werden, nicht nur an Lauterbach.

Deutlich machte Korf auch: Die Apotheke ist nicht das Problem der GKV. Die GKV-Ausgaben für Apotheken fürs 1. Halbjahr 2023 liegen nur bei 2,4 Prozent. Auch wenn ein direkter Vergleich der ärztlichen und apothekerlichen Vergütung nicht möglich ist, könne man Orientierungswerte dazu heranziehen. Und dies zeigt: Der Orientierungswert zur Vergütung vertragsärztlicher Leistungen ist seit 2013 um 19,3 Prozent angestiegen. Bei identischer Honorarentwicklung im apothekerlichen Bereich müsste der Festzuschlag auf rund 10 Euro erhöht werden. Außerdem wurden im betrachteten Zeitraum bei den Vertragsärzten weitere Vergütungsbestandteile angehoben (u.a. aufgrund von Morbiditätsveränderung und extrabudgetären Leistungen). Das Fazit von Korf: Der Anpassungsbedarf beim Apotheken-Festzuschlag ist enorm, er liegt bereits bei knapp 13 Euro. Zusätzlich belastet uns das Lieferengpass-Management. Wir brauchen zudem eine Vergütung für die gesamten Mehraufwendungen.

Notwendig sei auch eine dynamisierte Anpassung. Es könne nicht sein, dass die Apothekerschaft jedes Mal zur Politik laufen müsse, um für eine Anpassung des Honorars zu kämpfen.

Düstere betriebswirtschaftliche Zahlen

Aktuelle Berechnungen lassen deutliche Steigerungen bei den Personalkosten erkennen: 6,6 Prozent. Und die effektiven Gehälter sind stärker gestiegen als Tarifgehälter. Aber auch Raum- und Energiekosten sind zum Teil stark gestiegen, ebenso die Mietkosten. Der Apothekenabschlag erhöhte sich um knapp 16 Prozent. Unterm Strich ist das Betriebsergebnis vor Steuern im 1. Halbjahr 2023 um 4,9 Prozent gesunken im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022.

Schaut man sich die Verteilung der Apotheken nach Betriebsergebnis an, wird deutlich, dass bereits 11 Prozent der Apotheken kein positives Betriebsergebnis haben. Bei 15 Prozent liegt das Betriebsergebnis zwischen 0 und 50.000 Euro, bei 10 Prozent liegt es zwischen 50.000 und 75.000 Euro und 64 Prozent der Apotheken haben ein Betriebsergebnis von über 75.000 Euro. Als Vergleich dazu nannte Korf die Bruttolohnkosten angestellter Krankenhausapotheker im öffentlichen Dienst, er liegt in Stufe 1 bereits bei 74.500 Euro pro Jahr.