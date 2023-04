Reales Betriebsergebnis der Apotheken auf dem Niveau von vor 20 Jahren

Weniger Apotheken, weniger Betriebsergebnis, steigende Kosten, was wiederum zu weniger Apotheken führen wird. So lässt sich der Apothekenwirtschaftsbericht, den Claudia Korf, Geschäftsführerin Ökonomie, und Eckart Bauer, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Soziales der ABDA, beim DAV-Wirtschaftsforum vortrugen, in wenigen Worten zusammenfassen.

So stieg zwar der Gesamtumsatz in allen Apotheken von 62,48 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 64,87 Milliarden Euro in 2022 – die Corona-Sondereffekte sanken dabei um 76 Prozent von 2,5 Milliarden auf 0,6 Milliarden Euro. Doch das Betriebsergebnis einer durchschnittlichen Apotheke ging von knapp 211.000 Euro auf etwa 163.000 Euro zurück. Es liegt damit unter dem Ergebnis von 2020 (165.693 Euro).